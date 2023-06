Onhaye fera un troisième transfert

Et notamment au travers de la jeune garde. "Mattéo Puche, Arthur Bodart, Théodore Spita et Clément Steeno seront pleinement intégrés dans le groupe A. Il y a de la place pour eux, mais ils devront passer un cap, cette saison. De même, cinq autres jeunes viendront suivre deux entraînements par semaine avec nous, tout en jouant avec leur équipe. Oui, pour moi, on sera plus forts. Mais ce n’est pas pour cela qu’on sera meilleurs. Il faudra le montrer sur le terrain", enchaîna "Lio", avant de revenir sur le douloureux dénouement du défunt exercice, lors du tour final. "Les joueurs étaient évidemment très déçus, car on avait encaissé à la 93e contre Tournai. Mais il y avait encore Habay par la suite. Et, quand on voit ce qu’on a produit comme jeu, on ne peut être que contents. On a fini deuxième derrière Mons, avec 57 points et 17 victoires. Et, avant cela, on était allés jusqu’au quatrième tour en Coupe de Belgique."

Les "Dragons" ne seront plus dans les pattes walhéroises la saison prochaine. Mais d’autres cadors se présenteront face à eux. "Des équipes comme Schaerbeek, Manage ou St-Symphorien seront encore costaudes. Sans oublier tous les Namurois ou certains montants", prévient le coach, qui a programmé une vingtaine de séances d’entraînement et une dizaine de matchs (amicaux et en Coupe) pour préparer au mieux ses troupes. "On affrontera notamment Prix-lès-Mézières, Nismes, peut-être la RAAL, Sedan B ou encore Biesme. Et on fera un mini-stage début août, dans un endroit spécial. C’est une surprise."