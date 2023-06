Finales des interclubs AFT de padel: La Bruyère et le Mokko ont fait fort en 200

Première réussie en interclubs pour les Messieurs 200 du Mokko, une équipe qui vient du football. ©AFT Padel

"On vient tous du foot, et pas du tennis. C’étaient donc vraiment nos tout premiers interclubs, précise Junior Stassin, le capitaine de l’équipe floreffoise qui est venue à bout du Royal Primerose. C’était une très belle équipe qui ne nous a pas rendu la finale facile, malgré le score de 5-1. On s’était un peu “baladé” jusqu’en finale mais ces derniers matches ont été plus intéressants. Et cette victoire – à laquelle on associe évidemment Kevin Groux, absent samedi car c’était son enterrement de vie de garçon – était d’autant plus belle qu’elle a eu lieu dans notre propre club, devant nos familles et nos amis."

Car c’est en effet le Mokko qui était à la manœuvre pour l’organisation des finales samedi. Le club de Floreffe, même pas âgé d’un an, avait déjà exposé son savoir-faire lors des finales des championnats AFT en novembre dernier. "On essaie à chaque fois de mettre les petits plats dans les grands, confie Stéphane Joiris au club. Et ça a été une réussite !"

Partenaires le matin, adversaires l’après-midi

Une réussite à laquelle a participé l’équipe féminine B de La Bruyère en Dames 200, qui a clôturé son parcours face à l’équipe qu’elle avait affrontée lors de la première journée de poule. "En poule, c’était 3-3 mais Odrimont l’avait emporté au nombre de jeux gagnés. Même si ce n’était pas tout à fait les mêmes équipes en finale, on venait un peu pour prendre notre revanche, affirme la Bruyéroise Julia Mess. Et on a plutôt bien géré puisqu’on a gagné !" Pour son second affrontement avec les filles de Lasne, La Bruyère a glané cinq des six parties en jeu. "Tout s’est joué au super tie-break dans les deux matches de la première rotation. Après la deuxième, c’était 3-1 pour nous et on a ensuite remporté les deux derniers matches alors qu’un seul suffisait pour être championnes", poursuit la capitaine qui vient d’enchaîner deux titres en autant de participations en interclubs. Car La Bruyère avait déjà remporté la finale l’an passé en 200.

Les Bruyéroises ont remporté la finale des Interclubs en Dames 200. Au moins une d’entre elles en fera de même au tennis, ce samedi en finale des interséries Dames II. ©AFT Padel

Entretemps, comme les filles étaient trop nombreuses, une deuxième équipe a été créée… en regroupant des copines du tennis issues de trois clubs différents. "Monique Decat, Corinne Marlière et moi jouons à Temploux, explique Julia Mess. Et Laura Biston est de La Closière. " Une précision qui n’est pas anodine car les quatre partenaires de padel (aux côtés d’Anne Baijot et de Virginie Vancoillie, réserviste de luxe lors de la finale) se retrouveront ce week-end sur les courts de tennis. "La finale des interséries en Régionale II Dames oppose La Closière à Temploux. C’est d’ailleurs une rencontre que nous devions disputer samedi, mais que la fédération a accepté de postposer puisque nous étions déjà occupées, sourit Julia. Sinon, habituellement, nous jouions en interclubs ensemble le samedi matin au padel avant de rejoindre nos clubs de tennis l’après-midi." Reste à savoir qui finira la saison avec deux titres d’interclubs…

Les équipes championnes :

Dames 200 – La Bruyère B bat Odrimont B (5-1). Équipe: Julia Mess (C), Laura Biston, Anne Baijot, Corinne Marlière, Monique Decat, Virginie Vancoillie.

Open 200 – Mokko Padel Project E bat Royal Primerose C (5-1). Équipe: Junior Stassin (C), Anthony Lebeau, Rémi Warnier, Esteban Cerami, Adrien Orioli, Kevin Groux.

Les autres finales :

Dames 50 – Royal Léopold bat Odrimont (3-3 / 72-59)

Dames 100 – La Raquette bat Uccle Sport (3-3 / 58-49)

Dames 300 – Eleven by Bullpadel bat Mokko Padel Projet (5-1)

Open 100 – Garisart B bat La Bruyère B (4-2)

Open 300 – Royal Racing Club Bruxelles C bat Padel Events Ottignies C (5-1)

Open 400 – Odrimont D bat Wellington (3-3 / 75-71)

Open 500 – Odrimont bat Roch4Padel (5-1)

Open 700 – Garisart bat Roch4Padel (3-3 / 61-51)