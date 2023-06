Boris Rolin est tombé dedans il y a 15 ans

Cela fait plus de quinze ans que le Landennais Boris Rolin foule les parcs à vélo des triples épreuves de la région, mais également au-delà des frontières. Le triathlon, il l’a dans la peau ! "À la maison, nous avons toujours fait de l’activité physique. J’ai commencé par le judo, alors que je n’avais que 5 ans. Je n’aimais pas vraiment ça. À l’âge de 11 ans, je me suis fait une double fracture de l’avant-bras et j’ai arrêté le judo. J’ai alors commencé l’athlétisme, pas forcément par envie, mais pour suivre d’autres personnes que je connaissais et qui le pratiquaient. Et finalement, j’ai accroché ! Ce qui me plaît le plus, ce sont les longues distances. J’ai découvert le triathlon en 2e BAC à l’université, grâce à l’option sport d’endurance", raconte ce jeune papa de 35 ans.