Silenrieux: l’appétit vient en mangeant

Durant l’entre-saison, la première formation s’est renforcée avec les arrivées de Tanguy Massart, qui évoluait à Meux, après un passage par Denée, et Ludovic Valentin, qui après Stave avait rejoint Villers-le-Gambon, et Pascal Sacré de St-Aubin.

Et la sauce n’a pas tardé à prendre. Depuis l’entame de la saison, les Silenrivains surfent sur la vague du succès. En sept rencontres, les Cerfontainois ont engrangé cinq victoires à trois points. "Avec ces résultats positifs, l’entente est parfaite dans le groupe. On communique ensemble et dans les moments difficiles, on se serre les coudes pour relever la tête. Avec les arrivées on est plus complet. Sur le tamis on est particulièrement bien armé avec Tanguy, Ludovic et David qui ont une livrée puissante."

Ce samedi, Silenrieux a cependant perdu son brevet d’invincibilité face à Presgaux. "Nous étions déforcés par les absences de Valentin, Paquet et Sacré. Menés 2-7, au repos, on toutefois bien réagi pour égaliser à 10-10 et 11-11 avant de craquer. Tanguy Massart, blessé, n’était pas à 100%. C’est un accident de parcours. Au complet on l’emportait."

Silenrieux, conserve la première place avec trois points d’avance sur Presgaux qui compte cependant une lutte de plus. "Pour cette première saison, on voulait faire un beau championnat. Mais comme l’appétit vient en mangeant, on vise la montée en promotion et pourquoi pas le titre."

Le noyau de la régionale 1: Grégory Blehen, Anthony Cardron, Julien Jacucha, Tanguy Massart, Ludovic Valentin, Antoine Regnier, Pascal Sacré, David Paquet.