Sur le tamis, malgré quatre puissants livreurs, les Namurois n’ont jamais pu afficher leur supériorité. Et sur le rectangle, à l’exception de quelques éclairs, le trio de frappe n’a jamais répondu à l’attente. Au soir de la première journée du second tour, les banlieusards namurois occupent la huitième place, avec un bilan particulièrement décevant de quatre victoires et sept défaites, pour un actif de 14 unités.

L’ambiance n’est pas vraiment non plus au top.

En raison d’un comportement inadéquat, Jean-Marc Namur a été écarté et remplacé par Michaël Motte. À l’exception de Marc Everaerts, tous les joueurs ont déjà annoncé leur départ. Maxence Bouchat rejoindra Acoz. Manu Scaillet retournera à Genappe. Gaëtan Merveille, le capitaine, a opté pour Miavoye, où il évoluera aux côtés de son frère Jonathan. L’équipe walhéroise mène la danse en promotion C et devrait accéder à la nationale 3. Arnaud Mathieu retournera pour sa part à Mont-Gauthier, en N1, où il remplacera Steve Soquette.

Le président st-servaitois a bien contacté plusieurs joueurs, qui n’ont pas répondu favorablement. "J’ai contacté Lamarche, qui quitte Acoz, ainsi que Benjamin Grégoire et bien d’autres. Mais, à ce jour, je n’ai pas de nouvelles. De plus, je ne peux faire face aux exigences financières. Pas question de mettre le club en péril."

Dans l’impossibilité de rebâtir un "cinq" qui tienne la route, le président a opté pour la disparition de l’équipe. "Au terme de la saison, nous figurerons parmi les trois derniers, qui descendront en nationale 3. Nous allons ensuite reconstruire un groupe, avec notamment des joueurs qui évoluent actuellement en promotion. Nous aurons davantage de derbys au menu."