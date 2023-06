P4: Falisolle-Aisemont n’alignera pas de deuxième équipe cette saison

"Par manque de joueurs, nous souhaitions désinscrire notre équipe B, précise Éric Delmelle au club. Mais cela n’a pas été fait dans les temps. On s’était déjà étonné de voir le nom de Falisolle B quand les séries provinciales sont sorties. Nous avons alors recommencé notre démarche pour retirer l’équipe. Mais cette fois, nous sommes forfait." En Coupe comme en championnat, où la série C de P4 comportera une formation de moins avec le retrait de Falisolle B alors que l’équipe A restera bien en P4B.

Si cette mésaventure n’est évidemment pas des plus agréables ("elle nous a valu une amende de 600€"), Éric Delmelle fait contre mauvaise fortune bon cœur… "Nous sommes trois à avoir repris le club de Falisolle, il y a de cela quelques mois maintenant. C’est nouveau pour nous. On apprend. Ici à nos dépens, mais on apprend", confie-t-il.