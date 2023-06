P2B: 13 nouvelles têtes à Tarcienne

Pour ce nouveau défi dans l’entité de Walcourt, Michele a recruté pas moins de douze joueurs: Anthony Porson, Yanis Bachiri, Quentin Baurant et Jordy Kamba d’Anderlues, Andy Devroye de Loyers, Robby Latini et Loris Ernest de Flavion, Osman Kizilay (en provenance du futsal), Maximilien Paulus de MSM Collège, Thibaut Cenci de Gerpinnes, Louka Brigano de l’Étoile Tamines et Alessio Renga de Spy.

"L’objectif n°1 est de créer un groupe, renforcé quantitativement mais aussi qualitativement. On a dédoublé les postes. Bien évidemment, il faudra faire prendre la sauce. On veut en tout cas vivre une saison plus sereine et se mettre à l’abri le plus rapidement." Le coach entend aussi redynamiser le club et lui donner une meilleure image. "Souvent, l’équipe est mal considérée par les adversaires. On est le mal aimé. Je veux amener un souffle nouveau et changer la mentalité. Il faut respecter les gens." La reprise des entraînements est fixée au 24 juillet.