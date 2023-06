Coupe de la province: les 2e et 3e tours dévoilés, avec un choc Évelette-Loyers pour l’entrée des P1

Une semaine après avoir procédé au tirage au sort du premier tour de la coupe provinciale, le secrétariat namurois de l’ACFF enchaîne, avec ce lundi le tirage au sort des deuxième et troisième tours de la compétition, et donc l’entrée en lice des formations de P2 et de P1. Si la majeure partie de ces équipes ne connaît pas encore son adversaire tant que le premier (voire le deuxième) tour n’est pas joué, le tirage au sort a toutefois réservé quelques duels 100% P2 et 100% P1.