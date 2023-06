St-Denis 8 – Villers-le-Gambon 13

"Comme on était évité, je suis descendu à la grande corde, précise Steven Blaimont. J’ai fouetté à deux reprises entre les perches pour arracher le point."

St-Denis revenait même à 8-11, avant de baisser pavillon.

"La différence s’est faite au rechas, lance Jacky Godart. Avec 18 outres, pour 8 aux visités."

St-Marc 2 – Planois 13

Venu pour deux points, Planois est reparti avec la totalité de l’enjeu de St-Marc, qui était toujours invaincu à la maison. Et quelle victoire ! "Nous avons évolué dans une composition inédite, confie Claude Roels. Avec Doucet au fond, Collignon au grand et Geens au petit. Haubruge et Van Nuffelen étaient en devanture."

Les Biesmois prenaient un départ de choix et filaient sans coup férir à 0-3. St-Marc relevait la tête et revenait à 2-3, avant de sombrer. "Nous avons pris les visités à la gorge, avoue le président biesmois. Nous avons été particulièrement réguliers au service, au contraire des livreurs visités, qui ne savaient plus où placer leurs balles. Notre trio de frappe, avec un Collignon, impérial, a multiplié les rechas entre les perches. La devanture a aussi été performante."