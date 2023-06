Saint-Servais émerge à Meux

Sart B 3 – Sart A 13

Les A revanchards n’ont laissé que des miettes à leurs frères du club. Lutte à sens unique, au cours de laquelle les Anciaux, Van Oorbeck, Degrande et consorts ont rayonné dans tous les compartiments pour engranger la totalité de l’enjeu.

Clermont 13 – Purnode 10

Les Clermontois, sous la conduite de Buidin, auteur de plusieurs outres à 40 partout, mènent la danse au premier acte (7-3). Les "Brasseurs" font meilleure figure à la reprise, grâce au foncier Macor. Ils sauvent rapidement l’unité (8-6), avant de courir en vain vers la victoire.

Meux 11 – St-Servais 13

Les Meutis, supérieurs à l’envoi, emballent la partie et mènent 3-1 et 4-3. Sous l’impulsion des frappeurs Lelièvre, Charlot et B. Dhyne, les Namurois rétablissent la parité à 5-5, avant de prendre résolument l’avance (6-8, 7-9). À 4-5, Troonen avait doublé Moreau et Génicot J. Dhyne. Avec plusieurs jeux de 40 partout, le suspense rebondit à 11-12, grâce à Joaris au pivot. Les Namurois filent au but et savourent leur revanche.