Pluie de records sur la piste de l’Arch

La présence de trois athlètes olympiens était attendue: "Elise Vanderelst a fait lièvre sur 800m et 3000m. Annoncés, Ismaël Debjani et le Français Azedine Habz ne savaient finalement pas être présents car ils avaient un meeting de dernière minute, l’un a Nancy, l’autre à Oslo."

Alexandre Comté: un saut à 2m05

Sur 100 et 200 m, tous les chronos ont pu être homologués, grâce à un vent quasi nul. Les concours ont offert de beaux spectacles, grâce à Alexandre Comté et Emeline Cleymans (SMAC), malgré une petite déception pour cette dernière à la longueur: "J’ai du arrêter mon concours pour aller courir le 200 m, et revenir après était compliqué. Je reste sur une frustration car j’avais les jambes pour aller plus loin." Elle termine 5e du concours, avec un saut à 5m35. Comté arrive 2e de la hauteur avec un saut à 2m05.

Sur 800 m, Aline Gérardy (Arch), arrive 35e, avec un temps de 2 min 16 sec. Sur 1 500 m, Clément Labar a amélioré le record du club (Arch), qu’il avait déjà battu la saison passée: "Ayant le dernier temps de la série 1, je me suis mis derrière et j’ai fait une course régulière. Je finis en 3 min 45, alors que ce n’est pas ma spécialité. Ici, je me prépare pour les championnats d’Europe en 3 000 m steeple mi-juillet. Et je bats le record du club d’1,5 seconde, c’est chouette, et l’ambiance est vraiment terrible."

Enfin, sur 3 000 m, Chloé Herbiet (Waco) et Juliette Thomas (Damp) se sont disputé la victoire, se classant finalement 1re et 2e. Soline Braeckman (Ocan) arrive 13e, en 10 min. Elise Vanderelst, lièvre de luxe de la course, a terminé celle-ci. "C’est un honneur d’être invitée ici et ça fait du bien de courir en Belgique. Je suis satisfaite de mes performances, et j’ai fini le 3 000 m en tirant Chloé, alors que je devais arrêter après 2 000 m."

Les organisateurs préparent déjà l’édition 2024.

