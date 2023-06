Planois crée la surprise à Saint-Marc

Deuxième avec 17 unités, Planois reste plus que jamais dans la course pour la balle du Gouverneur. "Notre dernière lutte contre Fontaine ne compte pas pour Namur, précise Claude Roels, le président biesmois. On devra attendre les résultats St-Marc et Warnant. On croise les doigts."

Actuellement troisième avec 16 points, Senzeilles devrait également rejoindre Namur, en dépit de la défaite subie face à Presgaux. Les Cerfontainois, qui devaient à nouveau composer sans Eddy Charloteaux, avaient pourtant pris un départ de choix en filant à 9-1. On croyait la messe dite, mais les "Sabotiers" ont refusé d’abdiquer. Avec Bauduin, qui avait pris le relais de Pierret, les "Oranges" corrigèrent le tir au service et, sur le rectangle, le trio Damien Fouarge-Mathieu Fouarge-Julien Froment haussa le ton. Presgaux recolla ainsi à 9-9. Senzeilles mena encore 11-10, avant de lâcher prise. Blessé à l’épaule, Gobron commença au petit avant de terminer en devanture. "Dans l’optique du maintien, c’est une précieuse victoire", confie Julien Froment.

En visite à Vodelée, Warnant a ramené les trois points, sans avoir dû forcer son talent. Les Mosans devront faire le plein à St-Denis pour figurer dans le top 4.