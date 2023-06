Namuraid: un duo flamand surprend tout le monde à la Citadelle de Namur

La deuxième vague surprend

Devant, justement, c’est un duo inédit et pas du tout attendu qui a succédé à Victor Alexandre et Diego Cadelli. Alors que les candidats à la victoire s’élancent habituellement dans la première vague (le Golden box) pour éviter d’être gênés par les autres concurrents, plus lents, cette fois, ce sont des athlètes de la deuxième vague qui ont inscrit leurs noms au palmarès. Venus de Flandre, Dennis Dieussaert et Matthias Allegaert ont franchi la ligne après 1h52 d’effort. "C’était notre première participation, explique Denis. Nous faisons partie du même club de triathlon, à Izegem ".

Derrière, les "quadras" du Tri4us, duo formé par Steve Piret et Cédric Dufeys ont décroché une inespéré deuxième place, à quatre minutes des vainqueurs. "On a vraiment formé un beau duo, très homogène, détaille Cédric, heureux de remporter le titre tant convoité de premier Namurois. On est parti sans pression et sans vraiment penser à un résultat. À la sortie du kayak, on devait être dans le top10. On fait une deuxième course à pied prudente avec la montée de la Citadelle vraiment hard".

"Surpris d’être en tête"

Septième à la transition, le duo a mis un gros rythme à vélo pour finalement grappiller des places et revenir sur Sylvain Denis et Pierre Delcourt dans les gros pourcentages de la montée du cimetière. "Puis dans une descente du côté de Malonne, Thomas Goubau a chuté juste devant moi, explique Cédric. On s’est arrêté pour l’aider et on a constaté qu’il était blessé, ouvert au bras. On a appelé Johan, son frère et coéquipier qui est revenu près de lui. Après une bonne minute, voyant que tout était sous contrôle, on est reparti en chasse. On savait qu’il ne devait rester que Joachim Libois et Boris Rolin devant. À une bifurcation, pas très claire, on a hésité mais on a finalement trouvé la bonne route. Ce qui apparemment ne fut pas le cas des premiers. À la bifurcation suivante, un signaleur nous informe que nous sommes premiers. On a eu du mal à y croire mais on a tout donné sur les 7 ou 8 derniers km. Arrivé sur l’esplanade, toujours en tête, après une petite boucle, il restait la montée de la route canons. Limite crampes, on a géré jusqu’à la ligne."

Cédric et Steve pensaient la franchir en vainqueurs. "On y a cru… jusqu’à ce qu’on apprenne qu’un duo de Flamands avait fait un meilleur temps en vague 2. On fait le meilleur chrono VTT, c’est déjà ça. Mais ce fut une top journée, le Namuraid est toujours une course à part. Et c’est un régal de pouvoir partager ce genre d’émotions avec un coéquipier que je remercie mille fois."

Chez les filles, Françoise Evrard et Claire Neuwelaerts s’imposent avec 11 minutes d’avance sur le duo Adeline Rosu-Hélène Piron, arrivé quelques secondes avant Florence Collin et Céline Simon qui ne raterait cette épreuve pour rien au monde. Enfin, dans la catégorie mixte, le podium s’est joué en quelques secondes et c’est finalement Tanguy De Hasque et Morgane Renotte (2h08) qui s’imposent devant le couple Julien Piron-Marie Bailleux (2h09) et le duo Maya De Backer-Antonin Pinon en (2h10).

"Il y a de la place pour tout le monde"

Organisé un samedi, le Namuraid, 16e du nom, a attiré 840 équipes. Les organisateurs tirent un bilan positif. Dimanche après midi, en plein rangement sur la Citadelle, Sven Lejeune, l’un des organisateurs, tirait un bilan très positif de cette 16e édition. «La grosse satisfaction, c’est le succès de l’épreuve matinale organisée pour les enfants. Ils étaient plus de 200 pour ce duathlon.» Déplacé au samedi après-midi, le Namuraid a aussi connu son succès habituel. «Sur les 1000 équipes inscrites, on a finalement eu 840 partants. C’est mieux que l’an passé après les deux arrêts Covid où nous n’étions «que» 750. L’avantage du samedi, c’est que les participants sont plus relax après l’épreuve, ils ont le temps. On doit encore débriefer avec l’équipe mais la formule avec le concert du soir a visiblement été appréciée.»

Sven Lejeune n’a pas eu vent de gros couacs sur le parcours, hormis quelques chutes, inévitables sur une telle épreuve. «Je suis surpris d’apprendre que certains se plaignent du balisage et des signaleurs. Je n’ai pas eu de retours négatifs. Tout était prêt. C’est peut-être aussi de la frustration de ne pas avoir gagné.»

Le débat reste ouvert, chaque année : le Namuraid, épreuve familiale ou championnat du monde des Namurois? «On sait que les 50 premiers se battent entre eux pour la gagne, répond Sven. Pour les autres, c’est plus cool. Mais il y a de la place pour tout le monde. On pourrait rebaptiser l’épreuve “championnat du monde des Namurois détendus”.» Les derniers courageux à avoir franchi la ligne, aux alentours de 21h30, peuvent le confirmer.

Thomas Goubeau blessé

Lors de la partie vélo, dans un chemin qui descend sur Malonne, Thomas Goubeau, en duo avec son frère Johan et candidat au podium, est tombé assez lourdement. Il s’est relevé avec une belle entaille au niveau du bras qui a nécessité une prise en charge en ambulance et une petite intervention chirurgicale. «Un autre coureur est tombé à Malonne également, souligne l’organisateur. C’était impressionnant mais pas trop grave non plus.»

Les podiums

Hommes

1. Dennis Dieussaert-Matthias Allegaert en 1h52 ; 2. Cédric Dufey-Steve Piret en 1h56 ; 3. Kévin Raiwet – Damien Aubertin en 1h57.

Mixte

1. Tanguy De Hasque-Morgane Renotte en 2h08 ; 2. Julien Piron-Marie Bailleux en 2h09 ; 3. Maya De Backer-Antonin Pinon en 2h10.

Dames

1. Françoise Evrard-Claire Neuwelaerts en 2h22 ; 2. Adeline Rosu-Hélène Piron en 2h33 ; 3. Céline Simon-Florence Collin en 2h33.