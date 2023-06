Après avoir concédé les deux premiers jeux, les "Gadis" haussaient leur niveau de jeu. Sylvain Denis, au service, poussait son frère Romain à la faute. Le foncier visité et Romuald Denis fouettaient entre les perches et les Aisemontois renversaient la vapeur à 4-2. Les Flandriens revenaient à 4-3, sur une livrée fautive de Kindermans à 40-40. Les visiteurs multipliaient les envois fautifs et Aisemont s’envolait à 6-3. Musch haussait le ton au rechas et les visiteurs recollaient à 6-6, avant de céder l’armure.

Après avoir empoché le premier jeu de la reprise, Aisemont laissait échapper deux jeux montés à la limite, avant de craquer.

Genappe 13 - St-Servais 7

Battu à l’aller, St-Servais n’a pu prendre sa revanche. Après un début équilibré, les Namurois faisaient illusion en s’isolant à 3-5, sur des outres de Scaillet. Les Brabançons, via Dupont signant plusieurs rechas entre les perches, raflaient trois jeux blancs pour renverser la vapeur et virer en tête au repos (7-6).

Pour le second acte, Marc Everaerts cédait sa place à Motte. "Mes passages sur le tamis n’étaient pas très performants, avoue le cordier. J’ai donc laissé ma place, pour donner aussi du temps de jeu à Michaël."

Les "Jaunes", plus performants dans les jeux de 40 partout, s’envolaient à 9-6, puis concédaient un dernier jeu avant de conclure.

"Après la pause, on a moins bien répondu sur le rectangle et Genappe a mieux respecté les lignes au service. On doit mieux faire à la frappe."