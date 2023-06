Une période de transferts assez similaire à l’an passé, comme le constate l’entraîneur florennois, Eddy Morue. "Il y avait huit nouveaux en 2022 et il y en a autant en 2023", en rigole-il, même si deux joueurs sont toujours en phase de négociations avec les "Rouges".

Des renforts connus pour les Flavionnais, qui enregistrent les retours à la maison des deux frères Delcourt, Jadoul et Helson, en provenance de Bioul (P2). Comme il y a un an, la connexion avec Onhaye a été activée puisque trois jeunes arrivent (Augustin Bodart, Matteo Michiels, Matias Dachelet) en provenance de l’école des jeunes walhéroise. Guillaume Deghorain, capitaine de Tarcienne, pose également ses valises à Flavion, tout comme Ivo Mamona, un solide attaquant qui jouait pour Andenne. "Je pense que nous avons recruté intelligemment", poursuit Eddy, qui aura toujours comme T2, Laurent Lecocq. Xavier Helson, avec ses 34 ans, va apporter toute son expérience, tandis que les frères Delcourt ont pris du galon depuis leur départ. Et on a conservé nos meilleurs jeunes, comme Zingle ou Cheront, convoités par Nismes. Un joueur comme Ivo va apporter beaucoup."

Si l’objectif de Flavion reste avant tout le maintien, on a envie de voir plus haut. "On pourrait aller titiller la colonne de gauche, avoue le manager florennois, Vincent Mathieu, qui voit son club grandir au fil des années. La P3 sera composée de beaucoup de jeunes. Nous alignons également des U19 qui vont pouvoir s’aguerrir."

La reprise est prévue le 14 juillet par une batterie de tests physiques.