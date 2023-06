"Injouables en première mi-temps, les Leuzois ont un peu moins visité les perches à la reprise, souligne le Brainois Antoine Hazard. De notre côté, nous avons mieux frappé à la reprise. Cela nous a permis de sauver quelques jeux par-ci, par-là, jusqu’à ce que Cédric Boonaert enlève son quatrième passage au tamis, à 11-6. J’ai réussi mes cinq outres en deuxième armure, après avoir endossé mon nouveau gant. Même s’il loupe une balle importante à 40 à 2, Quentin Paduart a mieux frappé aussi. Du fond, Jason De Cooman a remis ses balles. Je crois bien que nous allons rester disposés ainsi, jusqu’à la fin de la saison. Je ne m’explique pas vraiment notre mauvais début de saison. Nous n’en touchions pas une et ne parvenions pas à nous placer dans les balles. Padu ramassait des balles impossibles, mais il ratait celles qui lui venaient en pleine bouche."

Se rapprocher de la 9e place

"Notre meilleur comportement, ce samedi, s’explique peut-être par le fait que nous avons appris que nous resterions tous à Galmaarden, enchaîne notre interlocuteur. Goossens avait signé chez nous, mais le départ de Thirion d’Acoz vers Kerksken l’a incité à manger sa parole. Le but, pour nous, d’ici la fin de la saison, sera de réduire l’écart, toujours élevé, qui nous sépare de la neuvième place. J’espère qu’Acoz évitera les play-down. À mon sens, les Gerpinnois constitueraient un adversaire fort difficile à affronter. Autrement, tout sera possible puisque les points seront divisés en deux et que les trois journées se dérouleront dans le format des tournois, avec des luttes en sept jeux et le troisième point attribué au battu, quand il sauve au moins trois jeux."