En P2 et en P3, les Naninnois se montrent raisonnables

L'équipe de Naninne B pour la saison 2023-2024 (P3B). ©EdA - Pierre Cousin

À l’heure actuelle, tous les joueurs restent (hormis Arthur Ngamga Nzuignia, non reconduit). Deux arrivées sont actées: Tom Nigot (Ciney) et Simon Lahaut (U19 Naninne). Des matches amicaux sont prévus à Anhée et contre les U19 de Grand-Leez. La reprise des entraînements est prévue le 19 juillet.

"Le bilan est mitigé, embrayait Stéphane Decraux. Dans l’absolu, terminer septième (après notre huitième place, l’année précédente) est une belle performance. Et ce, avec la deuxième équipe la plus jeune de la série, derrière la Jeunesse Tamines B. Mais, après un bon début de championnat et avant une troisième tranche très honnête, nous avons vécu une deuxième tranche très compliquée. Cette saison, nous visons le maintien. Si mes joueurs en veulent plus, nous pourrons peut-être viser mieux."

La période des transferts a été un peu plus animée que les précédentes. Alexandre Baume retourne à Pont-à-Celles/Buzet. Denis Baugniet rejoint Ligny. Originaire de Gesves, Nathan Hannecart défendra les couleurs de son village. Ioannis Mparsakis devrait rejoindre Fernelmont-Hemptinne. Ils croisent Simon Bounajah (Jambes), Romain Caplier (JS Tamines B), Marvyn Kaye (Brabant) et Victor Hontoir et Enes Salihu (Loyers B).

L’équipe A du club naninnois visera avant tout le maintien. ©ÉdA – 60688478850

En matches amicaux, les Naninnois iront défier Bioul (le samedi 29 juillet) et Thy-le-Château (le mardi 1er août). Le stage est fixé du 11 au 13 août, à Somme-Leuze.