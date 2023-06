Entretien avec José Lardot à Évelette-Jallet: "Le foot fait partie de ma vie"

José Lardot, pourquoi avez-vous fait marche arrière ?

Si je l’ai fait, c’est avant tout parce que j’aime le foot, il fait partie de ma vie, c’est ma plus grande passion. Il est vrai que je m’étais juré de ne plus jamais mettre un pied dans un stade de foot car, au fur et à mesure que les années passaient, j’en avais marre des critiques non fondées à mon encontre et cela me touchait énormément, alors que mon seul but était d’aider les clubs tout en prenant du plaisir. La jalousie de certains devenait épuisante. J’ai toujours respecté mes engagements vis-à-vis de tous les clubs où je suis passé et j’en suis fier.

Mais pourquoi avez-vous choisi de rejoindre Évelette-Jallet, pensionnaire de l’élite provinciale namuroise ?

J’ai rencontré un jour l’actuel président Michel Massy, que je connaissais pour avoir travaillé avec lui par le passé. Nous avons discuté et il m’a proposé de rejoindre son club. J’ai dès lors eu une entrevue avec lui et le correspondant qualifié du club, Jonathan Belain, pour ne citer qu’eux, et j’ai directement remarqué que ce club d’Évelette-Jallet était un petit club de village où il fait bon vivre et j’ai finalement décidé de les accompagner dans leur projet.

Vous rejoignez Évelette mais, au final, l’équipe jouera ses rencontres à Ohey (lire ci-dessous). Pourquoi ?

Il y a beaucoup de départs et, si nous voulions mettre en place une équipe compétitive, ma seule condition était de ne pas jouer à Évelette car le terrain n’aurait pas collé avec la qualité des joueurs qui arrivent.

En parlant de transferts, pouvez-vous nous faire le point sur les arrivées ?

À l’heure actuelle, nous avons recruté Xavier Toussaint, Yohan Prévot, Michael Olojede, Quentin Beckers, Petar Bojovic, Frédéric Rosmolen, Erdi Kosova, Redouane Ruth, Raphael Anguili, Denis Ates, Rami Benothman et Yacob Neuter. Sans oublier mon meilleur transfert, mon précieux et fidèle ami David Camerini, qui me suis comme toujours dans mes projets.

Avec un tel noyau, quelles sont vos ambitions premières pour la future saison ?

Je ne pense pas que nous allons jouer le maintien (rire), je me doute que beaucoup d’équipes vont nous donner favoris, mais il faudra être présent lors de chaque rencontre car il y a de très belles équipes dans la série et nous savons que nous serons très certainement attendus partout. Mais avant tout, formons un groupe soudé avec de l’ambiance et du respect pour tous.

Craignez-vous d’être à nouveau critiqué ?

Je suis un passionné ! Par le passé, cela me faisait vraiment mal, mais quand je vois le nombre de joueurs de qualité qui arrivent cette année, cela prouve, une fois encore, que j’ai toujours respecté mes engagements.