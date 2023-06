Lancée le 24 mai, l’opération destinée à créer une Société Coopérative chapeautant l’ASBL actuelle est en bonne voie. "De nombreuses marques d’intérêt arrivent au club, de la plus modeste à la plus ambitieuse, explique le président. C’est de bon augure. Les juristes peaufinent les textes, et, suite à la consultation du service juridique de la fédération, une petite modification devrait avoir lieu dans le projet initial, à savoir la transformation de l’ASBL en SC dans un premier temps (plutôt que la création d’une nouvelle SC) pour ne pas prendre le risque d’un refus de la RFBA et… d’une rétrogradation sportive d’une division. Davantage de précisions parviendront très prochainement aux personnes ayant fait part de leur souhait de s’impliquer pour devenir copropriétaires du club, mais l’idée de départ reste d’actualité."

La présidence

Dans le même ordre d’idée, à savoir fédérer derrière l’UR, Bernard Annet réfléchit actuellement à la possibilité d’instaurer une présidence tournante tous les trois ans. "Il serait bon pour la pérennité du club que d’autres personnes qui auraient la capacité d’apporter “un plus” indéniable pour faire grandir le club, puissent prendre le volant pour une période déterminée, souligne le président. Les candidats, outre le fait d’être passionnés de football, doivent bien entendu donner la garantie que leur présidence apporterait un avantage évident pour permettre à l’UR de continuer à regarder vers le haut. Ils peuvent se faire connaître dès à présent via communication@unionnamur.be. Actuellement, suite à des contacts informels, trois personnes réfléchissent déjà à cette opportunité. Mais je ne lâcherai jamais le club, je m’y suis officiellement engagé dans une lettre lors de la constitution du dossier pour la licence. J’aime le foot et ce club, je veux qu’il grandisse."

Un responsable commercial

Le club cherche aussi à consolider son organigramme. Le premier poste à pourvoir est celui de directeur commercial à temps plein. "L’annonce est sur le site du club, précise Bernard Annet. Cette personne sera la cheville ouvrière de tout le relationnel de l’UR Namur, et contribuera fortement au développement futur du club."

Les ambitions: un œil sur les pros

"L’équipe qui est en train de se construire actuellement aura fière allure et visera la colonne de gauche, souligne encore le président. Se stabiliser dans cette division est l’objectif de la prochaine saison. Montrer davantage d’ambition dans la future D1 amateur régionalisée garantissant une place certaine de montant en D1B pour un club francophone sera l’objectif des saisons suivantes. On doit pérenniser le club et ne plus jamais regarder vers le bas."