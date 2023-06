Solane Beken contrainte de renoncer à l’Euro individuel

Les championnats d’Europe individuels (seniors) devaient se dérouler dans le cadre des Jeux Européens, prévus du 21 juin au 2 juillet, à Cracovie. Mais, à un peu plus de deux semaines de l’échéance, la Confédération Européenne d’Escrime (EFC) a annoncé que cette compétition se tiendrait, non en Pologne, mais à Plovdiv, en Bulgarie, et quelques jours plus tôt, soit ces 17 et 18 juin. Comment expliquer ce revirement tardif ? Parce que cet Euro individuel doit marquer le retour des escrimeurs russes et biélorusses sur la scène internationale et que, suite à la guerre en Ukraine, la Pologne refuse d’accorder des visas aux athlètes de ces deux pays. Résultat: il y aura un championnat d’Europe individuel à Plovdiv et un championnat d’Europe par équipes à Cracovie, ainsi que des Jeux Européens individuels dans cette même ville. Ouf ! Et cela ne fait évidemment pas les affaires de tout le monde. L’épéiste des "Mousquetaires Cinaciens", Solane Beken, a ainsi dû (comme trois autres tireurs belges) renoncer à sa sélection "bulgare". "Elle a un statut de sportive de haut niveau, mais n’est pas pro (NDLR: elle est professeur de mathématiques). Tout chambouler comme cela, en dernière minute, ce n’était pas possible pour elle. Et ce n’est d’ailleurs pas très respectueux de tous ces sportifs et leur staff, qui avaient calqué leur préparation pour être prêts le jour J" , souligne le dirigeant cinacien, Olivier Debondt. Sa sabreuse Jolien Corteyn et le fleurettiste des "3 Armes", Mathieu Nijs, pourront, eux, être présents sur les deux compétitions. Mais au prix d’une période surchargée. "Mathieu partait ce vendredi à Plovdiv. Il y tire ce dimanche et revient déjà lundi. Puis, il repartira pour Cracovie deux ou trois jours plus tard" , nous détaille Éric Hendrix. Il y a effectivement mieux comme planning…