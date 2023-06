Rochefort, La Bruyère et le Mokko en finales des interclubs AFT à Floreffe

En Messieurs, le Namurois fait également très belle figure en plaçant une équipe dans 4 des six finales au programme du samedi. On retrouvera ainsi l’inévitable TC La Bruyère en Open 100 face à Garisart, tombeur des "petits nouveaux" de Ciney en demo-finale. En Open 200, le Mokko Padel floreffois aura droit à une seconde finale dans ses propres installations, face au Royal Primerose. Enfin, mention spéciale au Roch4Padel qui a atteint les finales des deux plus hautes catégories masculines. Les Messieurs 500 de Rochefort, victorieux d’Eupen en demie, rencontreront Odrimont, qui avait fait chuter Géronsart le week-end dernier. Quant aux "700" rochefortois, ils joueront face à Garisart: les Arlonais sont les seuls non namurois à s’être extirpés des demi-finales car on y retrouvait, en plus de Rochefort, La Bruyère et Géronsart, respectivement écartés par les Famennois et les Luxembourgeois.

Premières balles à 9 heures au Mokko, qui n’en sera pas à son coup d’essai en matière d’organisation et d’accueil de finales, le nouveau club floreffois ayant déjà été le théâtre des premiers championnats AFT en novembre dernier.