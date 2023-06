La tête d’affiche du week-end sera le derby entre Meux et St-Servais, les deux poursuivants du leader Miavoye, en danger, quant à lui, contre Havrenne. Le top 3 sera donc en ébullition, pour ce premier rendez-vous du second tour. Lors de la lutte d’ouverture de la saison, les Meutis s’étaient largement imposés chez les Saint-Servaitois (9-13). "Nous sommes dans une bonne passe, tant à la livrée qu’à la frappe, témoigne Serge Zicot. On tentera de faire un bon résultat, mais ce ne sera pas facile, car les Namurois veulent se montrer et prendre leur revanche."