Le duel des frères Haubruge à St-Marc

En N2, Saint-Servais se déplace à Genappe avec l’objectif de venger la défaite subie à l’aller. Un déplacement délicat, car les Brabançons viennent d’infliger un deuxième revers au leader, Sirault.

Battu 13-6 à l’aller, Aisemont voudra bousculer Hamme-Zogge et Romain Denis, qui sont revenus à un point du leader.

En N3, la bataille pour la balle du Gouverneur s’intensifie. Alors qu’il reste deux journées au programme (sauf pour Planois), Mont-Gauthier est quasi assuré de figurer sur la place St-Aubain, le 30 juillet. Les Rochefortois, toujours invaincus à la maison, devraient profiter de la venue de Clermont, qui reste sur une défaite à Planois, pour conforter leur première place du classement "Balle du Gouverneur".

Deuxième avec 15 points, St-Marc accueille Planois, qui abat sa dernière carte. Un duel particulier pour les frères Haubruge. "Pas question de faire le moindre cadeau, lance Geoffrey le foncier de St-Marc. Vu notre super premier tour, on ne peut louper la qualification. Sur notre ballodrome, on est invaincus. On visera donc la victoire, d’autant que la pression sera sur les épaules des Biesmois."

Quatrièmes avec 14 unités, les Biesmois n’ont plus leur sort entre leurs mains. "C’est la défaite à Warnant, après avoir mené 4-11, qui va peser dans la balance, avoue Benjamin, le grand milieu de Planois. Si on veut garder un mince espoir, on doit viser les deux points chez les banlieusards namurois."

Les Biesmois attendront alors le résultat de Warnant, qui se déplace à Vodelée, revenu sans point de Villers. "On n’a pas droit à l’erreur, après notre défaite sans point à St-Marc", confie Carl Dombret, le foncier mosan.

Troisième avec 15 points, Senzeilles offre l’hospitalité à Presgaux, qui se bat pour éviter les sièges éjectables et les barrages. La bande à Gobron, qui pourrait retrouver Eddy Charloteaux, doit une revanche à ses supporters, après la débâcle subie sur le ballodrome de Mont-Gauthier.

Dans la lutte pour le maintien, Villers-le-Gambon se déplace chez la lanterne rouge, St-Denis, pour confirmer la victoire signée contre Vodelée.