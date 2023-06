Sylvain Moniquet toujours en confiance

"Un peu plus compliqué ce jeudi"

Ce jeudi, le Namurois a perdu du temps, terminant à la vingt-et – unième place d’une nouvelle étape difficile. Cela le fait redescendre à la treizième place du classement général. "Cela a été une journée un peu plus compliquée pour moi, expliquait-il après la cinquième étape, dans le bus de son équipe, en route vers son hôtel. Les côtes étaient longues, avec plus d’altitude, ce qui me convenait un peu moins. J’ai continué à mon rythme. Maintenant, j’espère pouvoir prendre des échappées ces prochains jours."

L’étape de ce vendredi sera moins dure, même si rien n’est facile en Suisse, avec notamment pas mal de petites grimpettes dans le final. Celle de samedi sera plus accidentée, avant le contre-la-montre final, dimanche, long de vingt-cinq kilomètres.