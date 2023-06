Thomas Nennen avait ouvert le bal, avec son succès, autoritaire, à Kortessem. "Quelques jours plus tard, c’est Augustin Surahy qui s’était imposé sur une épreuve de l’ECW, mais ouverte aux élites, commente le patron de l’équipe. C’est très satisfaisant pour notre structure, qui réalise d’ailleurs le meilleur début de saison de son existence. Thomas Nennen est vraiment costaud. Il pourrait aller plus haut. S’il part, ce sera d’ailleurs pour aller dans une équipe continentale. Augustin marche pas mal, lui aussi, tout comme Nicolas Dricot. Il est toujours là, il fait le métier à fond mais il n’a pas de chance: il est souvent victime d’ennuis mécaniques." Avec cette ossature, Laurent Servais espère voir ses coureurs se mettre en évidence sur les grands objectifs de l’équipe: l’inévitable Tour de Namur et leur interclubs, celui de Blaimont, en juillet. "Chez les jeunes, je note une belle progression, notamment de Mathéo Gaspard, mais aussi de William Scabaab ou de Nicolas Bastin. Chez les cadets, Mathis Vandergucht s’est déjà mis en évidence."