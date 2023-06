Quentin Deppe revient sur sa décision et n’ira pas à Aische

Venu à Aische en provenance de Couvin-Mariembourg pour tenter un nouveau défi, Quentin Deppe se réjouissait de pouvoir évoluer avec son pote Vincent Rousseau. Mais le départ innatendu du gardien pour Rebecq a changé la donne. L’ailier fagnard a envoyé un message à Jérôme Patris, le coach aischois, pour lui annoncer qu’il résiliait son contrat. En plus d’un gardien et d’un défenseur central, Aische est donc à la recherche d’un élément plus offensif.