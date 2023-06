Léo Montulet s’adjuge la manche de Coupe du Monde en Italie !

"Je venais pour un gros résultat et j’ai tout donné, explique Léo. J’ai entamé la course avec une envie énorme. Tout s’est super bien passé, c’était ma course. Dès le début, je me suis senti bien et même si je n’avais aucune indication sur mon temps avant le premier intermédiaire, je savais que j’étais dans le bon. Très régulier, j’ai gardé la même cadence pour franchir la ligne d’arrivée en un peu plus de 14 minutes. Je savais qu’il fallait passer sous les 15’ pour réaliser un truc. Je suis super content mais exténué. "