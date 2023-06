Les équipes premières de la Jeunesse Aischoise avaient rendez-vous à la buvette du club ce jeudi. En début de soirée, certes, mais toujours sous la chaleur pré-estivale. Et c’est un accueil tout aussi chaleureux que le président hesbignon a réservé à l’assistance. Introduisant d’abord la P2, Francis Duchêne n’a pas manqué de réclamer les bravos pour féliciter une saison réussie. "Notre équipe B au tour final, ce n’était jamais arrivé", a-t-il rappelé avant de céder la parole au nouveau coach Philippe Plomteux, "ancien de la maison et homme de la situation".

Les nouveaux arrivants dans la formation B aischoise, aux côtés de leur nouveau coach Philippe Plomteux : William Noel , Célestin Destain, Théo Legros, Owen Gilles, Senne Copette et Cyril Broers. Manquaient à l'appel Justin Plomteux et Cyril Vanluyten. ©EdA - Fred Moisse

La P2, qui tentera à nouveau de jouer le tour final, ne voit pas que le retour au club du nouveau T1, qui prend le relais de Julien Trimboli. Le mercato permet à Célestin Destain, Cyril Broers, Théo Legros et William Noel de revenir à Aische, dans un groupe qui reprendra le 24 juillet au terrain. "Avant de se rendre à Mazée en gîte pour un stage foot-building, précise Philippe Plomteux (dont le fils Justin rejoint aussi le noyau, comme Owen Gilles, Senne Copette et Cyril Vanluyten). Là-bas, on jouera un amical contre Nismes."

Un duo de gardiens en D3

L'équipe aischoise de D3 version 2023-2024. ©EdA - Fred Moisse

De la même façon qu’elle a connu un début de saison mouvementé suite au départ inattendu de Manu Rousselle, l’équipe fanion n’a pas été épargnée par les revirements surprises d’intersaison. Après l’annonce du départ de Rousseau pour Rebecq (qui avait pourtant rempilé pour un an), c’est Quentin Deppe (ex-Couvin) qui a fait savoir qu’il ne viendrait pas si son pote Vincent n’était pas de la partie. Un timing peu apprécié par le président, le jour même de la présentation de l’équipe. "On cherche donc encore un ailier pour le remplacer, en plus d’un défenseur central", confie le T1 Jérôme Patris. Mais plus de gardien : le remplaçant de Rousseau a été trouvé en la personne de Stiven Zalli. "J’étais à Durbuy la saison dernière mais j’ai arrêté fin octobre. Depuis, je m’entraînais avec John Kouchane à Meux et c’est grâce à lui que j’ai eu un contact avec Aische", explique, reconnaissant, le cousin des frères Deart et Deli Bajraktari. Voilà donc l’équipe parée entre les perches. "C’est une première pour moi d’avoir deux si jeunes gardiens, admet Jérôme. La préparation estivale permettra d’établir une hiérarchie entre Stiven et Noa (Broos)."

Le staff de la D3 de Aische, avec Nico Pirard (T2), Jérôme Patris (T1) et David Delfosse (TK). ©EdA - Fred Moisse

Les Aischois, qui s’étaient quelque peu habitués au tour final de D3, ont fait l’impasse cette année. "On sait quand et pourquoi on l’a loupé, poursuit le coach. On fera tout pour y accrocher à nouveau une place la saison prochaine. C’est une ambition logique et dans la continuité, au club. L’équipe connaît bien la série maintenant et, malgré les changements, on garde une belle ossature." Les nouveaux visages, outre celui de Zalli, sont ceux de Jessy Galvez Lopez (Rebecq), Ugo Becquevort et Guiliano Mariano (JS Tamines), Audric Jorand (Spy), Brian Mangunza (Pays Vert), Michal Niewinski (Monceau), Alexandre Wauquaire (Grand-Leez) et Ethan Beersaerts (Grez-Doiceau).

Les nouveaux Aischois en D3 avec, de gauche à droite, Michal Niewinski (Monceau), Jessy Galvez Lopez (Rebecq), Guiliano Mariano (JS Tamines), Audric Jorand (Spy), Ugo Becquevort (JS Tamines), Alexandre Wauquaire (Grand-Leez), Pierre Gillard (de la P2) et le nouveau gardien Stiven Zalli (Durbuy). Étaient excusés lors de la présentation Ethan Beersaerts (Grez-Doiceau) et Brian Manguza (Pays Vert Ostiches-Ath). ©EdA - Fred Moisse

Les programmes de l’été:

D3: reprise le 19/7, tournoi (à Jambes) le 23/7 avec la N1 du Sporting Charleroi B et la D2 de Verlaine, stage à Oostduinkerke les 28 & 29/7, amicaux à Aische le 26/7 (Genappe), le 2/8 (Waterloo) et le 8/8 (Tubize), et à Auderghem le 17/8.

P2: reprise le 24/7, stage à Mazée les 28 & 29/7, amicaux encore à définir.