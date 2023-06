Vitesse et désillusion pour le Fossois Amaury Molle au Rally of Bertrix

Pour leur deuxième apparition avec l’Alpine A110 RGT, le Fossois Amaury Molle et son copilote Thomas Walbrecq ont maintenu une grosse pointe de vitesse dans la forêt tout le week-end, signant au passage six meilleurs temps sur neuf possibles en catégorie RGT. "Je pense que nous avions un très bon résultat entre les mains et surtout je suis vraiment satisfait de la vitesse que nous avons eue tout au long du week-end. Nous avons montré de bons chronos en RGT mais aussi au classement général, se félicite le pilote. J’ai vraiment apprécié ces routes bosselées avec les passages dans les sections graviers. On avait un bon pronostic pour ce rallye, la voiture était vraiment bien pour ces routes."

Malheureusement, cette pointe de vitesse n’aura pas suffi à l’emporter en fin de rallye. Dans la spéciale 7, une crevaison a retardé l’équipage pendant près de cinq minutes, ce qui laissait le champ libre à Christophe Daco et sa Porsche 911. "C’est tellement triste de finir comme ça. Nous perdons la victoire pour une crevaison imprévisible à cause de la partie de graviers qui avait commencé à se dégrader avant la dernière boucle. J’ai ressenti directement la perte de pression du pneu et nous nous sommes arrêtés dans les premiers kilomètres pour changer la roue. On n’a rien touché, on a juste suivi la ligne. C’est frustrant après le travail effectué."

Prêt pour Ypres

Ce résultat est malgré tout une belle opération pour le championnat puisque le duo a pris 18 points et la deuxième place. Toute la concentration se porte dès maintenant sur la prochaine épreuve, le Rallye d’Ypres, dans moins de 10 jours. "Je suis serein avec le résultat de cette course à Bertrix. Je sais la vitesse et le rythme que j’ai pu atteindre ce week-end et je me sens prêt pour Ypres. Je vais définitivement pousser pour gagner une nouvelle fois avec l’Alpine !"