Namuraid 2023: Les duos tournent, le désir de victoire reste le même

Un 5e titre ?

Cette 16e édition ne dérogera pas à la règle. Dans la catégorie Messieurs, le king du Namuraid sera bien présent. Florian Badoux, quatre victoires à son compteur, avec quatre partenaires différents (Johan Goubau, Pierre Delcour, Corentin Nicolas et Marie Bailleux), s’est cette fois-ci entiché de Mathieu Louis, un costaud triathlète. Face à lui, les frères Goubau, Thomas et Johan, mais également Sylvain Denis et Pierre Delcour, ou encore Romain Denis et Ludovic Vuegen.

«Le duo avec le meilleur leader va gagner, ou celui avec le moins mauvais maillon faible...»

"Ce qui est bien, c’est qu’il n’y a pas de grosse cylindrée. Il y a un boulet dans chaque équipe, commence Florian Badoux en rigolant. Et quand je parle de boulet, je parle de Sylvain, Thomas et moi. Finalement, c’est celui qui aura le meilleur leader qui va gagner, ou le moins mauvais maillon faible." Quand on demande à Johan Goubau ses ambitions sur cette épreuve relevée, il se montre direct. "Je veux battre Badoux ! Blague à part, le Namuraid est mon marqueur annuel. Je viens voir si je régresse ou non avec l’âge. Le jour où je me fais battre par des petits jeunes de 20 ans, je raccroche", dit Johan Goubau.

Dans la catégorie mixte, la bagarre s’annonce belle également. Le couple Julien Piron/Marie Bailleux aura fort à faire ce samedi après-midi. Et cela même si l’ambition affichée est avant tout de "prendre du plaisir et de faire de son mieux", confie un Julien qui ne se met pas la pression. Du côté du duo Maya De Backer/Antonin Pinon, on ne compte pas regarder le paysage. "En gros, nous visons la victoire ! Après, il faut avouer qu’on ne se connaît pas du tout. Nous nous sommes rencontrés samedi lors de la transition 1 sur l’Xterra", s’amuse Maya, qui a une revanche à prendre par rapport à l’an dernier et ses quelques erreurs de parcours.

Confirmer l’Xterra

Toujours chez les paires mixtes, Laurence Cougnet et son compagnon Thibaut Arquin font du Namuraid leur objectif. "Il y a du beau monde, et la chaleur va compliquer l’histoire", commente celle qui a terminé deuxième dame de l’Xterra Découverte samedi, malgré quelques soucis physiques. Il ne faudra pas non plus oublier Cyprien Dion et Elodie Urbain ou encore Morgane Renotte et Tanguy de Hasque. Chez les dames, la victoire semble toute tracée pour Françoise Evrard et Claire Nauwelaerts. Samedi, les premiers départs sont fixés à 14h, avec la Golden Box, jusqu’à 16h20.

Les enfants auront leur épreuve, les adultes une after-party

La première nouveauté de cette année est le changement de jour. Habituellement, le Namuraid se déroule le dimanche avec un départ en matinée. Cette fois, les participants sont attendus le samedi, non plus à 9h du matin mais en début d’après-midi. L’idée est de pouvoir profiter d’une after-party à la hauteur de la compétition.

L’autre nouveauté, c’est (enfin, diront certains) une épreuve pour les plus jeunes. Chaque année en effet, ils sont là pour encourager leurs parents, mais cette fois ils auront leur course à eux: le Namuraid Kids. Pas moins de 110 équipes de deux s’élanceront pour une épreuve combinant jogging, VTT et run & bike (pour certaines catégories) avec un nombre de boucles à parcourir défini en fonction de l’âge. Les Kids ont également la possibilité de s’aligner avec un adulte.