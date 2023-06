La famille rhisnoise toujours aussi unie

Rhisnes B, version 2023-2024

Nélis pour une 4e année

Pour la quatrième année, le noyau de P2 sera dirigé par Thomas Nélis. Il sera épaulé par David Vanrusselt (T2), Olivier Cheval (entraîneur des gardiens) et Gérald Yernaux (délégué). "L’objectif est le même que celui de la dernière saison, viser le podium. Le tour final est une priorité, sans pour cela se mettre une pression excessive. Évidemment appréciée, la montée n’est pas un objectif en soi", a poursuivi Alain Joine qui souhaite voir les noyaux, à forte composante locale, travailler en symbiose. Vingt joueurs, dont un gardien, composeront le noyau A.

L'équipe fanion du RFC Rhisnois, prête pour une nouvelle campagne en P2 sous les ordres de Thomas Nelis.

L’importance du respect

Et le président de conclure en insistant sur la notion de respect. "Mon cheval de bataille est le respect des bénévoles et des membres du comité. José lave vos maillots et fait les entrées. Remettre les maillots à l’endroit et les ramener à temps est une marque de respect. Le respect des installations et des terrains est également primordial. Jean-Pierre travaille quasi sept jours sur sept pour peaufiner les trois terrains. Le remercier de temps en temps lui fera plaisir. De plus, Jean-Pierre est seul responsable. Inutile de venir trouver le comité en espérant passer outre ses recommandations. Le terrain 3 est dans un état impeccable et est éclairé de façon optimale ! Le terrain 2 n’est pas destiné à être détruit. Il faut penser aux jeunes." Les "Rhisnos" semblent fin prêts pour la future saison.

Le président Alain Joine en compagnie de trois des recrues rhisnoises : les ex-Fernelmontois Benjamin Poncin et Erwin Guidon, ainsi que l'ancien de Lustin Maxime Tonneau.

Les noyaux

Rhisnes A

Arrivées: Erwin Guidon et Benjamin Poncin (Fernelmont-Hemptinne), Moreno Lo Manto et Alessio Porcaro (JS Tamines), Maxime Tonneau (Lustin).

Départs: Romain Allard (arrêt), Benjamin Dehaye et Simon Renson (restent à disposition), Thomas Ancion et Thibaut Braibant (Rhisnes B), Hugo Hubeaux (Bois-de-Villers), Dylan Tuerlings (Leuze-Longchamps), Martin Vandesande (Fernelmont-Hemptinne).

Rhisnes B

Arrivées: Luca Ancion, Quentin Hallin et Tom Laroche (reprise), Thomas Ancion et Thibaut Braibant (Rhisnes A), Thomas Burton, Clément Geuquet, Jesse Hakizimana et Gabin Rihoux (retour), Thibaut Meurant (Huppaye), Hugo Wullus (équipe réserve).

Départs: Robin Depireux, Steve Keisen, Jean-Baptiste Lambot, Fisnik Osdautaj, Simon Vanderbecken et Maxime Vandurme (arrêt), Yannick Mathieu (Temploux-Suarlée).