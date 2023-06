Coupe de la province: les clubs namurois connaissent les affiches du premier tour

On notera que la commune de Profondeville aura d'emblée droit à un duel entre deux de ses représentants puisque l'équipe A de Lesve-Arbre, promue en P3, recevra les voisins de Bois-de-Villers, qui avaient connu la montée en P3 un an plus tôt. Achêne et le Condrusien B, qui officieront toujours normalement dans la même série de P3 cette saison, se jaugeront une première fois avant les trois coups du championnat, sur la pelouse des Cinaciens.

Les champions en titre de P4 joueront presque tous à domicile: Natoye (ex-4A) accueillera Nismes B, Temploux A (ex-4B) verra débarquer Treignes et Dinant B (ex-4D) offrira l'hospitalité à Tarcienne B. Seule l'Étoile Taminoise, championne de P4C, se déplacera... chez un adversaire qu'elle connaît bien car elle se rendra à Florennes, qui a longtemps joué le titre avec Lesve et les Étoilés lors du défunt championnat.

Les 56 matches du premier tour de la Coupe (30 juillet 2023, 18h):