Plus de 400 athlètes, dont des Olympiens, sont attendus ce samedi sur la piste de Ciney

L’Arch rempile et propose de nouveau ses Ciney Golden Series. Ce gros meeting d’athlétisme, ouvert aux athlètes de tous niveaux, promet quelques belles affiches. Des noms tels que Elise Vanderelst, Ismael Debjani et la Française Azeddine Habz, tous trois présents aux derniers Jeux olympiques, sont annoncés. Avec plus de 420 inscrits, les organisateurs se réjouissent de cette affluence, surtout que le beau temps sera au rendez-vous.