Christian Bouillot n’est plus président

Un nouveau comité de direction du Royal Namur Vélo a été constitué ce lundi soir, à l’occasion de l’assemblée générale du club. "J’étais sortant et rééligible, mais je ne me suis plus représenté à la présidence , annonce Christian Bouillot. Après une vingtaine d’années, il était temps de passer le relais. Je suis arrivé au club en 1967, comme coureur. Depuis, j’y ai occupé tous les postes, de trésorier à secrétaire, en passant par ardoisier, flécheur ou motard. Mais je resterai présent au sein du comité de direction du club, et à disposition. En vertu des statuts, un appel à candidatures avait été lancé, pour un nouveau mandat de quatre ans. Le nouveau comité est composé de Michel Blondia (président), Stéphanie Fauche (secrétaire), Jean Thirot (trésorier), moi-même, Guy Warrinnier, Lucien Gueubelle et Guy Janquart."