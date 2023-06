Le jogging du Congo

Vendredi soir, le comité des fêtes du quartier du Congo organise son traditionnel jogging à Ciney. Le rendez-vous est fixé à 19h30 pour les 11,4 kilomètres et à 19h45 pour les 5,9 kilomètres.

www.goaltiming.be

L’Allure Libre

Le challenge des Ardennes fait halte ce samedi à Vresse-sur-Semois pour l’Allure Libre de Laforêt. Le départ, groupé pour les 5 et 10 kilomètres, est prévu à 16h30.

www.ultratiming.be

Le jogging du Souvenir

Le jogging du Souvenir, organisé à Rochefort ce samedi, est une des manches du challenge des joggings de la Ville de Rochefort. Les trois distances (de 6, 11 et 17 kilomètres) sont respectivement prévues à 16h30 et 16h (pour les deux plus longues).

www.goaltiming.be

La Petignolaise

Le Mémorial Claude Delobbe fait escale à Petigny à l’occasion de la Petignolaise ce samedi. Le Jogging Team du Ry de Rome propose deux distances de 5 et 10 kilomètres, à 15h30 et 16h.

www.goaltiming.be