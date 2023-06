Triathlon des Sharks au Ry de Rome (Couvin): Le Beaurinois Titouan Masset altruiste parmi les "Requins"

Triathlon des Sharks (Ry de Rome) 2023

La nouveauté de cette édition 2023 était l’épreuve découverte, plutôt destinée aux jeunes triathlètes en herbe, puisqu’elle était accessible dès 12 ans. Chez les Sharks, qui dénombrent 162 membres, il y a énormément de jeunes. Au plus grand plaisir de Vincent et Rudy Depret, le président et son frère, qui s’occupent des jeunes avec une grande attention. Le menu de ce "découverte" leur réservait 200 mètres de natation, 10 kilomètres de vélo et 2 kilomètres de course à pied… bouclés en à peine un peu plus de 30 minutes pour Florian Debroux, du TTB, le Triathlon Team de Braine. Manon Mahy a porté haut les couleurs des Sharks puisqu’elle s’est imposée chez les filles, en signant une jolie 4e place au scratch.

Deux frères à la lutte sur le promo

Si Ennio Condemi, du Power Max Triathlon, est sorti largement en tête après les 500 mètres de natation du "promo", derrière, on retrouvait deux frères, Maxime (l’aîné) et Guillaume Grifgnée, affiliés au TCDH, le Triathlon-Duathlon Club de Herve. Prêt à livrer une belle bagarre à son frère, c’est finalement Guillaume qui a pris les commandes et posé le vélo en pole position au terme des 20 bornes roulées. Le problème, c’est qu’il n’a pas posé son vélo au bon endroit et a écopé de 10 secondes de pénalité. Une pénalité qui ne lui a finalement pas porté préjudice car il l’a tout de même emporté, devant Maxime. Titouan Masset, du sympathique club de Beauraing (club qui organisera les 1er et 2 juillet prochains le triathlon du Moulin de Boiron) a complété le podium. "Je suis parti avec mon frère en natation et nous sommes sortis loin derrière le premier. J’ai tout donné sur le vélo, qui est clairement mon point fort, et j’ai tenté de limiter la casse lors de la course à pied, sachant que c’est toujours une partie difficile. Je suis ravi que cela ait tenu jusqu’à la fin. Mon frère Maxime, deuxième de la course, est mon pire adversaire, admet Guillaume Grifgnée. Nous apprécions nous tirer la bourre sur les courses."

Chez les filles, elles étaient deux à ranger leur vélo côte à côte: Kimberlay Duquennoy et Camille Lequeue. Cette dernière a profité des 5 kilomètres de course pour faire la différence et décrocher la victoire.

Avec un vélo prêté

Le mercure continuait de monter et l’après-midi s’annonçait très chaud. À 15h, le départ du DO était donné pour 1500 mètres de natation, 40 kilomètres de vélo et 10 kilomètres de course à pied. Maxime Couasnard est sorti de l’eau avec une petite avance sur Michaël Rosu, devant la trifonction rouge du Batifer Triathlon et Maxime Dewez, ou encore Victor Alexandre, qui avait reçu à prêter le vélo de Titouan Masset, ayant oublié l’axe de sa roue avant à Lustin. "Tout n’a pas commencé pour le mieux, en oubliant l’axe de ma roue avant à la maison. Heureusement, j’ai pu bénéficier d’un vélo à prêter, mais je ne suis pas parvenu à creuser l’écart comme je l’aurais voulu à vélo", confie Victor Alexandre.

Après le vélo, Victor était le premier à rentrer dans le parc suivi, 1 minute 30 plus tard, par Michaël et, 1 minute encore plus tard, par Maxime. Rien n’était joué car, après le premier tour de course à pied, Victor ne comptait plus qu’une minute d’avance… sur Maxime Dewez. Cinq kilomètres plus loin, ce dernier s’imposait, en solitaire, devant Victor et Michaël. "En posant le vélo à la troisième place, à 2 minutes 30 de Victor, alors en tête, je me suis un peu étonné avec la partie course à pied. Mais c’est une super course et un très beau parcours, souligne le vainqueur. Je suis satisfait car je prépare de gros objectifs et j’ai pas mal d’heures d’entraînement dans les jambes. L’objectif était d’améliorer mon chrono de l’an dernier de 2h06. La satisfaction est présente avec cette victoire."

Chez les filles, c’est un superbe triplé pour le RCBT, le Racing Club Bruxelles Triathlon, avec la victoire de Morgane Dehalleux devant ses coéquipières Morgane Renotte et Julie Navez. Pourtant en tête en posant le vélo, Marie Engels, du Brussels Triathlon Club, s’est contentée de la médaille en chocolat.

Les tops 5

Découverte

HOMMES

1. Debroux Florian 00:31:48; 2. Pestiaux Brieuc 00:32:10; 3. Baclin Gilles 00:34:14; 6. Bailly Émilien 00:36:07; 8. Collin Maxence 00:37:55

FEMMES

4. Mahy Manon 00:34:32; 5. Depret Lia 00:35:00; 7. Hannoteau Isalyne 00:37:31; 9. Englebert Maewenn 00:38:04; 12. Huyge Manon 00:38:17

Promo

HOMMES

1. Grifgnée Guillaume 01:00:32; 2. Grifgnée Maxime 01:03:29; 3. Masset Titouan 01:03:50; 4. De Rijdt Thibault 01:04:50; 5. Lomba Florent 01:05:04

FEMMES

35. Lequeue Camille 01:14:08; 42. Duquennoy Kimberlay 01:15:50; 60. Morgeon Vanessa 01:20:35; 64. Libert Émilie 01:22:01; 74. Gérard Constance 01:23:17

EQUIPES

20. Vinsous Roman 01:08:53; 29. Torlet Cédric 01:12:46; 50. Mortier Lucie 01:17:50; 68. Bastien Jean-Luc 01:22:20; 73. Solau Sylvie 01:23:08

Distance Olympique

HOMMES

1. Dewez Maxime 02:01:14; 2. Alexandre Victor 00:01:25; 3. Rosu Michael 02:04:17; 4. Somers Ludovic 02:06:24; 5. Masset Firmin 02:06:38

FEMMES

47. Dehalleux Morgane 02:26:10; 63. Renotte Morgane 02:29:48; 65. Navez Julie 02:30:36; 69. Engels Marie 02:31:03; 79. Scieur Laura 02:32:37