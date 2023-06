Nismes: Même (très) chaud, le trail du Viroin plaît toujours autant

Si les premiers se tenaient dans un mouchoir de poche sur 9 km, c’est le Fondry des Chiens qui a servi de juge de paix. Le lieu-dit a permis à Loïc Brochard de faire la différence sur Mathieu Piron et Koen Taveirne. "Je cours régulièrement dans cette région l’été, et les tracés sont assez variés. J’ai notamment couru à l’Enfer du Viroin et au trail de l’Eau Blanche, qui m’avaient pas mal réussi. Cette fois, c’est une 2e place pour moi", commente le Malonnois Mathieu Piron.

De retour après une vilaine tendinite, Kristel Dambroise décidait de ne pas s’emballer. Malgré une petite erreur de parcours, elle s’est imposée chez les dames sur 9 km. "Je ne m’attendais pas du tout à gagner, mais ce n’est que du plaisir que de pouvoir recourir", raconte la cavalière, qui a complété son week-end par un concours de dressage par équipe le lendemain.

Éloigné des courses durant plusieurs mois pour des raisons professionnelles, Gaël Raguet a renoué avec la victoire sur 20 kilomètres, malgré des sensations difficiles à retrouver. "À partir du 7e kilomètre, je me suis rafraîchi et ravitaillé correctement pour trouver mon rythme de croisière. Malgré un débalisage qui m’a fait perdre 5 minutes, j’ai su garder la pole position sur un superbe parcours", précise le vainqueur. Chez les dames, la victoire est revenue à Morgane Hidrio.

Sur 35 kilomètres, seul le premier homme, Mickaël Berteaux, est parvenu à boucler l’épreuve en moins de 3h30. Pour la première dame, Anne Bodart, il a fallu un tout petit peu plus de 5 heures.

Moins populaires, les 44 bornes étaient une épreuve de costauds, surtout sous une telle chaleur. Henri Simoen a franchi la ligne d’arrivée avec près de 10 minutes d’avance. Chez les filles, Tahnée Daman, en pleine préparation pour un ultratrail en Autriche, a intégré le top 10 du scratch. "Je pense que j’ai gagné la course car je n’ai pas pris le temps de regarder autour de moi, profiter des paysages, ce que je regrette un peu finalement. Je calcule souvent un parcours en heures et non en kilomètres. Je dois travailler encore un peu mon mental et apprendre à apprécier la souffrance. Le corps humain est capable de beaucoup si seulement son esprit coopère", clôture la Termondoise.

L’épreuve a fait une fois de plus l’unanimité auprès des participants. Mais que préparent les organisateurs pour fêter la 10e édition ?