Les Raftarockets dans les starting-blocks

Rudy, le Sambrevillois, et Luc, le Hognais, auront pour équipiers Wouter Decock, Xavier Tamayo, de Gand, et Stijn Theeuwes, d’Anvers. "C’est la première fois que nous aurons une équipe belge incluant des athlètes du nord et du sud du pays et nous en sommes ravis. L’union fait la force, ou eendracht maakt macht en néerlandais, sera notre devise", lance Rudy.

Les "Raftarockets" auront trois épreuves à franchir: le "downriver" (un contre-la-montre de descente sur plusieurs kilomètres), le slalom (un parcours de 600 mètres avec des portes à passer dans le sens du courant et à contre-courant en un minimum de temps), et le RX (une confrontation de deux rafts, qui démarrent en même temps sur un parcours également composé de portes à passer, avec autorisation de gêner l’adversaire).

Pour nos Namurois, ce sera une deuxième participation à un mondial, après celui de 2021, en France. "Nous y avions appris énormément des équipes dominant la compétition. C’est une discipline qui n’a rien à voir avec ce que Luc et moi connaissions du rafting d’aventure et de tourisme. Wouter, Javier et Stijn ont également une grande expérience, en tant que guide de rafting, mais également au niveau compétition. Tous ces précieux ingrédients font que nous avons une équipe avec plus d’expérience et plus performante qu’il y a deux ans."

À quelques jours de l’événement, Rudy et ses équipiers se préparent intensivement. Toutes les semaines au Royal MAVA club Sauheid, situé sur l’île Campana, à Angleur, et la semaine dernière, avec l’équipe mixte néerlandaise qui avait terminé deuxième au classement général des derniers mondiaux.

Dimanche dernier, c’était en compagnie de l’équipe masculine néerlandaise. De quoi leur faire espérer mieux que leur 21e place (sur 25 équipes) en 2021.

D’autres équipes belges en 2024 ?

Via ce championnat du monde, Luc, Rudy et leurs équipiers espèrent faire la promotion de la discipline dans notre pays. "La Fédération Belge de Rafting et Packrafting ne reçoit aucun subside et, pour le moment, notre seul partenaire est HM Sewertch sprl. Or, nous aimerions aligner en 2024 une équipe féminine, créer une équipe mixte et une handiraft, composée de deux athlètes non valides et de deux valides. Pour cela, nous avons besoin de sponsors, car comme toujours, c’est l’aspect financier qui coince…"

Pour les particuliers qui veulent soutenir les Raftarockets et la fédération, une collecte de fond est ouverte sur https://sponsor.me/Raftarockets. Pour les entreprises un dossier sponsoring est disponible à la demande sur info@packraft.be