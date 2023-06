Gauthier Nicaise s’attaque au Celtman, en Écosse

L’épreuve consiste à nager 3,8 kilomètres dans une mer affichant 12o C et infestée de méduses, à faire 202 kilomètres de vélo (avec 2200 mètres de dénivelé positif) et à courir un marathon en montagne, en affrontant deux sommets des Highlands.

Gauthier possède une solide préparation, une motivation sans faille, le soutien de sa famille et sera suivi par un staff de six personnes, amenées à gérer le matériel et les ravitaillements. Un des membres de l’équipe devra même être suffisamment en forme pour lui emboîter le pas et escalader avec lui les dernières difficultés de la course.

L’effort à fournir durera plus de 13 heures, dans des conditions météorologiques variées. Comme on peut en connaître dans le nord de l’Écosse.