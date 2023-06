Carillon Trail de Beauraing: Charline D'Orchymont et Guillaume Franckinioulle s'imposent dans la chaleur

Le plus petit parcours a permis à Achille Vandercam de signer sa toute première victoire. Du haut de ses 15 ans, il a devancé Nino Braet et Tanguy Bihain. "Je tiens à féliciter les deux autres coureurs du podium car je pense que c’est grâce à eux que j’ai réussi cet exploit", souligne le jeune garçon. Chez les dames, après avoir hésité entre 7 et 13 km, Charline D’Orchymont s’est finalement élancée sur la petite distance, où elle s’est imposée avec 3,5 minutes d’avance. "Je suis partie en tête de course et assez rapidement il y a eu un bel écart. J’ai fait ma course sans trop de pression, ce qui m’arrangeait plutôt bien vu la chaleur."

C’est un couple qui s’est imposé sur 13 km: Valentin Gillaux a remporté la course, tout comme sa compagne Alizée Fourquet, qui a terminé 18e au scratch. "Nous sommes venus au Carillon Trail sans trop d’ambition, avec l’envie de participer à un événement local. Le départ était en descente et l’allure directement soutenue. J’ai rejoint assez vite la tête de course et c’est dans la 2e montée que je suis parvenu à lâcher mes concurrents. J’ai gardé un rythme soutenu jusqu’à la ligne d’arrivée", raconte Valentin.

En pleine préparation pour les 42 kilomètres du marathon du Mont-Blanc, Guillaume Franckinioulle s’est rassuré en décrochant une large victoire, de 23 minutes devant son premier poursuivant. "Je me suis très vite retrouvé seul, et cela m’a permis de me mettre dans ma bulle et de profiter pleinement du parcours, sous une chaleur infernale. J’avoue que je n’ai pas eu l’idée du siècle en ne prenant qu’une seule flasque", raconte "Guigui".

Malgré une soirée improvisée la veille et quelques heures de sommeil en moins, Stéphanie Paternostre a réussi à devancer ses concurrentes pour s’imposer avec un peu plus de deux minutes d’avance. "Le parcours était très chouette et le fléchage très bon… mais cela ne m’a pas empêché de me tromper. Au total, 500 mètres de plus, mais je suis parvenue à maintenir le rythme, sachant que la deuxième n’était pas si loin", clôture Stéphanie.