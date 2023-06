Balle pelote: le président de Saint-Denis va céder le relais

Les deux équipes promues de St-Denis connaissent des fortunes diverses. En Nationale 3 B, les Bruyérois, lanterniers, n’ont toujours pas décroché la moindre victoire et affichent un bilan de quatre unités après neuf journées. En revanche les régionaux, positionnés à mi-classement, font meilleure figure. "Pourtant notre mise en route fut perturbée par la blessure au dos de notre capitaine David Vanheakendover, précise le président, Xavier Lebeque. Au rayon des frappeurs, le foncier Florian Bolain a répondu à l’attente. En occupant le grand-milieu, l’équipe tourne autour de moi. Sans forfanterie, j’ai réalisé un bon début de saison, avec une régularité de bon aloi. Que l’on gagne ou que l’on perde, on privilégie l’amusement et la bonne ambiance, au sein d’une bande de copains. Derrière les intouchables Gilly et Nil-St-Vincent, on se contente de faire bonne figure à domicile et de grappiller un ou deux points à l’extérieur. Bref, nous n’avons aucune ambition particulière, si ce n’est celle de figurer dans le ventre mou."