Balle pelote: la deuxième équipe de Presgaux allie expérience et jeunesse

Les Fagnards totalisent actuellement quinze unités et sont dans le top 4. "On a signé cinq succès pour trois défaites, subies avec des circonstances atténuantes. À Arquennes, on a dû jouer sans Henriet, repris en N3, et A Longueville, les deux fonciers étaient “cuits” après avoir joué jeudi, et samedi."

Avec ces résultats, les "Oranges" vont-ils revoir leurs ambitions à la hausse ? "On n’a pas d’obligation de monter. Pour le titre, ce sera compliqué, d’autant que Silenrieux, toujours invaincu, fait figure de favori. On va donc viser une qualification pour le tour final, qui réunira les deuxièmes est troisièmes classés, ainsi que les huitièmes et neuvièmes de promotion, pour constituer trois groupes de trois équipes. Le premier de chaque série accédera à la promotion. Pour nos gamins, ce serait une expérience supplémentaire."

Le noyau: Emeric Cuvelier, Matthéo Schiettecatte, Anthony Fouarge, Baptiste Mahy, Allan Henriet et Cédric Tilquin.