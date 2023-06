Badminton: les minimes de Fernelmont en finale de la Coupe des Ecoles de Jeunes

Les minimes fernelmontois ont continué sur leur belle lancée sur les terrains andennais, en allant jusqu’en finale, face au Brussels. "L’épreuve comportait deux poules de trois, puis des demi-finales croisées entre premiers et deuxièmes classés, enchaîne le dirigeant hesbignon. Nos minimes ont pu jouer à armes égales avec leurs adversaires, les classements respectifs étant plus ou moins les mêmes. Nos juniors, eux, sont tombés sur de gros morceaux. Âgés entre 14 et 16 ans, ils se sont retrouvés face à des joueurs de 17, voire 18 ans. Ils étaient donc désavantagés physiquement, ainsi qu’au niveau du classement, et ont terminé troisième de leur poule."

L’expérience n’en reste pas moins intéressante, pour ces jeunes badistes et leur staff. "Il y avait certes quelques lacunes dans l’organisation, mais qui seront vite résorbées, après y avoir un peu réfléchi. Au niveau sportif, c’est en tout cas une belle initiative, vécue dans un esprit de compétition et de fair-play. C’est aussi un bel aboutissement du travail accompli par les coachs et entraîneurs."

La formule se découpait en six rencontres: 4 simples et 2 doubles non genrés en minimes ; 3 simples garçons, 1 simple filles, 1 double garçons et 1 double mixte en juniors. "Les matchs se disputaient aussi en trois sets gagnants de 11 points, au lieu de deux gagnants de 21 points. Pour les jeunes, c’est bien mieux. Car, perdre 21-5, c’est presque dramatique pour eux. Un revers 11-5, ça passe plus facilement. Et ils savent qu’ils ont maximum cinq sets devant eux. Cela atténue la conséquence de la perte du premier ou deuxième d’entre eux", fait remarquer le responsable fernelmontois. Car l’objectif de cette Coupe est de faire goûter, aux enfants et adolescents, les joies et plaisirs de la compétition.