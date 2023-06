Saïd Khalifa, le nouveau coach de Tamines: "Je ne demande qu’à aider les jeunes"

Originaire de la région montoise, Said arrive aux Alloux avec son adjoint à Hornu, Paolo Marguglio mais aussi avec son ami Taner Akkan, T3 et analyste vidéo. "Et Jonathan Bourdon restera comme coach des gardiens, ajoute le nouvel entraîneur. Je l’ai bien connu à Binche, c’était mon gardien."

Le défi du mentor taminois est de taille avec une équipe plutôt jeune. Et ça tombe bien, il adore propulser des joueurs prometteurs. "Je suis un compétiteur et je ne demande qu’à aider les jeunes à s’émanciper et à franchir un palier en exprimant leur plein potentiel, confirme le Montois. Mais la priorité, avec une nouvelle équipe, ce sera de trouver la cohésion nécessaire pour atteindre nos objectifs."

On le sait, le président Locicero est très ambitieux. De quoi mettre le nouveau coach sous pression ? "Non, pas du tout, on vise d’abord le tour final et puis on verra si c’est possible de faire mieux, répond Said. La série s’annonce très forte avec des équipes comme Onhaye, le Crossing ou encore St-Symphorien, des valeurs sûres de la D3."

Confronté à de nombreux départs, Tamines doit tout reconstruire. Et dans cette mission, le coach compte aussi sur l’aide d’Abdou Boukamir. "J’ai discuté avec lui, il devrait rester, se réjouit Said. Avec sa personnalité, sa carrière et sa prestance, il sera très important dans l’encadrement des jeunes. Je compte sur lui comme relais sur le terrain. David Bulfon et Guido Cagnina apporteront aussi leur expérience." Ismaël Boudar, par contre, a décidé de s’en aller pour rejoindre Jodoigne.

Si Tamines cherche encore quelques renforts (cela pourrait dépendre du départ ou pas des deux Brésiliens vers l’Olympic), aux côtés des jeunes, on retrouvera pas mal de nouvelles têtes comme Hanicq (ex-Couvin), Gourad (Hornu), Dubois (Francs Borains), Ndiaye (Montignies), Luvovadio (Gosselies), Haddouf (La Louvière) "On a aussi signé un gardien roumain alors que Moatassim et Martinelli restent", conclut un coach conscient que le boulot ne manque pas.