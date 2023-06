Jean-Philippe Bille et Vincent Vandenhoven ramènent deux titres

Les deux athlètes de l’ OCAN qui y étaient alignés en sont revenus avec des médailles. Et même deux en or, pour Jean-Philippe Bille (M50) en 100 et 200 mètres, alors que Guillaume Charlier (M35) a pris l’argent au javelot. Jean-Philippe Bille y a battu ses précédents records, avec une performance de 12,59 aux 100 m et de 25,94 sur le 200 m. Guillaume Charlier a fait de même avec un jet de 44,94 m au javelot.