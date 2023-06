Hockey: les Ladies d'Andenne encore sacrées

La décision est d’ailleurs tombée lors de la 14e et ultime journée de championnat, lundi dernier. "Et, par le plus grand des hasards, elles jouaient contre notre deuxième équipe, qui faisait partie des quatre formations débutantes de la série et a, pour sa part, terminé en dernière position. Clôturer ainsi à domicile et entre nous était l’idéal, car tout le monde pouvait être présent. Et, contrairement à ce que le score laisse paraître (0-8), le match fut très disputé."

La gardienne Ludivine Ghys et ses équipières terminaient ainsi avec trois longueurs d’avance sur les Néo-Louvanistes et cinq sur La Rasante.

"Et cette année, elles monteront bien en régionale 2 LFH, ajoute le dirigeant andennais. Non, ce n’était pas vraiment une volonté de notre part, de rester en R3 cette saison. Mais ce n’est pas évident, de constituer les poules en Ladies. Car toutes les équipes n’ont pas forcément envie de se taper de longs déplacements les lundis en soirée. Les responsables de la Fédération essaient donc de tenir compte d’une certaine proximité géographique, au moment de coucher sur papier les séries. Mais l’an prochain, on sautera le pas, c’est décidé. Nos filles connaîtront un championnat plus équilibré, dans une division plus forte", enchaîne Fred Pokorny, qui a donc pu aligner une seconde équipe féminine, cette saison. "Deux nouvelles joueuses étaient venues en test, mais on n’avait pas de place. Et il ne sert à rien d’avoir des noyaux trop larges, si on veut donner du temps de jeu à chacune. On a donc fini par créer une seconde équipe, avec des effectifs respectifs de 9 et 7 éléments (NDLR: la B cherche à recruter). C’est évidemment très bien pour le développement du club. Mais il faut que l’encadrement suive. Ce n’est d’ailleurs plus moi qui les ai coachés cette saison, mais le mari d’une joueuse. Et cela s’est bien passé." C’est le moins qu’on puisse dire !