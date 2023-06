La compétition Messieurs est un peu plus fournie en équipes que chez les Dames. Les 16 groupes comportent 5 équipes, sauf les trois derniers qui se joueront entre 4 teams. Seul Mazy-Spy fait partie de ces équipes qui ne joueront que 3 matches de poule.

En plus de Mazy, la province de Namur alignera 15 autres représentants masculins dans cette Coupe, dont deux équipes à Loyers, Belgrade, Profondeville et Beez. Les clubs de Ciney et d’Andenne, dont les équipes premières avaient évolué ensemble en R1 lors de la défunte saison, se retrouveront dans la même poule (M), avec Belgrade B. Quant à Fraire-Philippeville et Erpent, qui sortent d’une saison lors de laquelle ils ont joué les premiers rôles en P1 namuroise, ils seront opposés en Coupe AWBB en plus de leur confrontation en championnat. Leur groupe (A) sera également celui de Gembloux. Dinant rejoint une poule composée du Royal IV, de Fleurus, Pepinster et Alleur, tandis que Natoye côtoiera Loyers A dans la poule D, avec Linthout, Liège Basket et Wanze.

Les 16 poules masculines

Poule A: Gembloux, Saint-Hubert, Verviers, Fraire-Philippeville, Erpent.

Poule B: Belleflamme A, Ensival, Mont-sur-Marchienne A, Estaimpuis, Henri-Chapelle.

Poule C: Aubel, Canter Schaerbeek, Belgrade A, Loyers B, Tilff.

Poule D: Loyers A, Linthout, Natoye, Liège Basket B, Wanze.

Poule E: Cointe, Uccle, Fleurus B, Dison, Anciens 13.

Poule F: Charleroi, Nivelles, Belleflamme B, La Rulles, Union Liège.

Poule G: Neufchâteau, Alleur A, Maffle, Esneux B, Braine 2001.

Poule H: Mons Hainaut, Profondeville A, Spa, Anderlecht, Pont-de-Loup.

Poule I: Atlas Jupille, Beez A, Grâce-Hollogne, Hannut, Libramont.

Poule J: Sprimont, Musson, Beez B, Habay, Colfontaine.

Poule K: Esneux A, Haneffe, Mont-sur-Marchienne B, Ressaix, Profondeville B.

Poule L: Fleurus A, Pepinster, Dinant, Alleur B, Royal IV.

Poule M: Andenne, Ciney, Étoile Jupille, Belgrade B, Braine-le-Château.

Poule N: Fresh Air, Waremme, Excelsior Bruxelles, Enghien.

Poule O: Kain, Ninane, Mazy-Spy, Huy.

Poule P: Castors Braine, Liège Basket A, Boussu, Arlon.

Le calendrier masculin

Ces phases de groupes se dérouleront en cinq journées, lors des quatre week-ends d’août (6/8, 13/8, 20/8 et 27/8), et avec une journée programmée au 15 août. Côté namurois, voici les affiches de ces journées:

Journée 1

Gembloux bye (Poule A)

Saint-Hubert – Fraire/Philippeville (Poule A)

Verviers – Erpent (Poule A)

Schaerbeek – Loyers B (Poule C)

Belgrade A – Tilff (Poule C)

Loyers A bye (Poule D)

Natoye – Wanze (Poule D)

Profondeville A – Anderlecht (Poule H)

Beez A – Hannut (Poule I)

Beez B – Colfontaine (Poule J)

Mont-sur-Marchienne B – Profondeville B (Poule K)

Dinant – Royal IV (Poule L)

Andenne bye (Poule M)

Ciney – Belgrade B (Poule M)

Journée 2

Erpent – Fraire/Philippeville (Poule A)

Verviers – Gembloux (Poule A)

Tilff – Loyers B (Poule C)

Belgrade A – Aubel (Poule C)

Natoye – Loyers A (Poule D)

Profondeville A bye (Poule H)

Beez A bye (Poule I)

Beez B – Sprimont (Poule J)

Profondeville B – Ressaix (Poule K)

Dinant – Fleurus (Poule L)

Braine-le-Château – Belgrade B (Poule M)

Ét. Jupille – Andenne (Poule M)

Ciney bye (Poule M)

Mazy/Spy – Ninane (Poule O)

Journée 3

Fraire/Philippeville – Gembloux (Poule A)

Erpent – Saint-Hubert (Poule A)

Loyers B – Aubel (Poule C)

Belgrade A bye (Poule C)

Liège Basket B – Loyers A (Poule D)

Natoye bye (Poule D)

Pont-de-Loup – Profondeville A (Poule H)

Libramont – Beez A (Poule I)

Beez B bye (Poule J)

Profondeville B – Haneffe (Poule K)

Dinant bye (Poule L)

Belgrade B – Andenne (Poule M)

Braine-le-Château – Ciney (Poule M)

Journée 4

Gembloux – Erpent (Poule A)

Fraire/Philippeville bye (Poule A)

Schaerbeek – Belgrade A (Poule C)

Loyers B bye (Poule C)

Loyers A – Wanze (Poule D)

Linthout – Natoye (Poule D)

Profondeville A – Spa (Poule H)

Beez A – Grâce-Hollogne (Poule I)

Musson – Beez B (Poule J)

Esneux – Profondeville B (Poule K)

Pepinster – Dinant (Poule L)

Andenne – Braine-le-Château (Poule M)

Ciney – Ét. Jupille (Poule M)

Belgrade B bye (Poule M)

Mazy/Spy – Kain (Poule O)

Journée 5

Fraire/Philippeville – Verviers (Poule A)

Gembloux – Saint-Hubert (Poule A)

Erpent bye (Poule A)

Loyers B – Belgrade A (Poule C)

Liège Basket B – Natoye (Poule D)

Loyers A – Linthout (Poule D)

Mons Hainaut – Profondeville A (Poule H)

At. Jupille – Beez A (Poule I)

Habay – Beez B (Poule J)

Profondeville B bye (Poule K)

Alleur B – Dinant (Poule L)

Belgrade B – Ét. Jupille (Poule M)

Andenne – Ciney (Poule M)

Huy – Mazy/Spy (Poule O)