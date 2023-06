Coupe AWBB 2023-2024: Les groupes sont connus, il y aura une poule 100% namuroise chez les Dames

Une compétition féminine qui débutera par une phase comportant 16 poules de 3 équipes, à l’exception des deux premières, qui se joueront entre 4 formations. Et deux équipes de la province sont concernées par ces poules A et B puisque les Sharks de Profondeville ont été reversées dans le premier groupe tandis que l’équipe première natoyenne l’a été dans le deuxième.

Si Profondeville, Natoye (2), Boninne (2), Malonne et Ciney sont à chaque fois les seuls clubs de la province dans leur poule (généralement aux côtés d’équipes du Liégeois et du Hainaut), la poule P a réservé un tirage entièrement namurois et c’est le trio Namur – Loyers – Fraire/Philippeville qui s’y retrouvera.

Les 16 poules féminines

Poule A: Rebond Ottignies/Louvain-la-Neuve A, Huy B, Profondeville, Spa.

Poule B: Natoye A, Pont-de-Loup A, Liège Panthers B, Péronnes.

Poule C: Neufchâteau, Haneffe, Quaregnon.

Poule D: Boninne B, Fleurus, Prayon.

Poule E: Huy A, Templeuve, Esneux.

Poule F: Spirou Ladies Charleroi, Castors Braine B, Alleur B.

Poule G: Pepinster, Sprimont, Malonne.

Poule H: Herve-Battice A, Arlon, Belleflamme B.

Poule I: Liège Panthers A, Natoye B, Herve-Battice B.

Poule J: Courcelles, Tintigny, Kain.

Poule K: Mons Capitale, Libramont, Pont-de-Loup B.

Poule L: La Rulles, Belleflamme A, Docherie.

Poule M: Jupille, Rebond Ottignies/Louvain-la-Neuve B, Canter Schaerbeek.

Poule N: Boninne A, Alleur A, Enghien.

Poule O: Ciney, Castors Braine A, Cointe.

Poule P: Basket Namur Capitale, Loyers, Fraire-Philippeville.

Le calendrier féminin

Ces phases de groupes se dérouleront en trois journées, lors des trois derniers week-ends d’août (13/8, 20/8 et 27/8). Côté namurois, voici les affiches de ces journées:

Journée 1

Profondeville – Huy B (Poule A)

Péronnes – Natoye A (Poule B)

Boninne B bye (Poule D)

Sprimont – Malonne (Poule G)

Natoye B – Herve/Battice B (Poule I)

Boninne A bye (Poule N)

Ciney bye (Poule O)

Namur bye (Poule P)

Loyers – Fraire/Philippeville (Poule P)

Journée 2

Profondeville – Ottignies/Louvain-la-Neuve A (Poule A)

Liège Panthers B – Natoye A (Poule B)

Prayon – Boninne B (Poule D)

Malonne – Pepinster (Poule G)

Natoye B bye (Poule I)

Enghien – Boninne A (Poule N)

Cointe – Ciney (Poule O)

Fraire/Philippeville – Namur (Poule P)

Loyers bye (Poule P)

Journée 3

Spa – Profondeville (Poule A)

Natoye A – Pont-de-Loup A (Poule B)

Boninne B – Fleurus (Poule D)

Malonne bye (Poule G)

Liège Panthers A – Natoye B (Poule I)

Boninne A – Alleur A (Poule N)

Ciney – Castors Braine A (Poule O)

Namur – Loyers (Poule P)

Fraire/Philippeville bye