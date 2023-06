XTerra Découverte: une 2e place pour Laurence Cougnet

Si l’athlète du Triathlon Club Basse Meuse (TCBM), Gilles Vanhaelen, est le premier à sortir de l’eau, il se fait rattraper par ses concurrents, et notamment par Whytic Priem, qui prend les commandes durant la partie vélo, pour ne plus jamais les lâcher. Il termine avec une confortable avance.

Du côté des athlètes régionaux, François Dupont, originaire de Mariembourg et désormais Chastrois, termine à une honorable 11e place. "J’opte pour le découverte car, après deux années sur le duathlon full distance, et m’ayant mis un peu plus sérieusement au triathlon, je décide de me tester sur le sprint, une distance qui me correspond plutôt bien. Le parcours VTT est, pour moi, difficile, mais pas suffisamment technique. Par contre, à pied, c’est assez varié et assez joueur. C’est une épreuve relevée. Je suis donc ravi de mon classement et de ce titre de premier Namurois", raconte le triathlète de 37 ans.

Chez les filles, derrière l’Italienne Anna Gazzari, une impressionnante triathlète de 16 ans, on retrouve la professeure d’éducation physique Laurence Cougnet. Moins à l’aise dans l’eau, mais plutôt rapide sur le vélo et encore un peu plus à pied, elle décroche une superbe deuxième place. Avec une 43e place au classement scratch, elle remporte également sa catégorie d’âge.

Tremplin pour certains, avant de passer sur l’épreuve plus longue, le Xterra Découverte permet, justement, de découvrir la discipline et d’y accéder, sans mettre la barre trop haut.