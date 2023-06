Volley-ball: les équipes namuroises de nationales connaissent leurs adversaires

Les séries des divisions gérées par Volley Belgium (Ligue jusqu’aux N3) se faisaient attendre, alors que celles de Promotion et des provinciales namuroises avaient déjà été dévoilées. Une première publication, sortie la semaine dernière, avait rapidement été retirée. C’est par le biais des précalendriers, parus ce week-end sur le site volleyscores, qu’on peut les déduire. Les équipes de Namur (N1 et N3 dames, N2 messieurs), Gembloux (N2 dames) et Walhain (N3 messieurs) peuvent donc commencer à se projeter sur leur prochaine campagne, qui débutera le week-end des 16 et 17 septembre.